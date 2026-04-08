São João do Polêsine receberá equipe do TEAcolhe para uma roda de conversa

No próximo dia 16 de abril, o município de São João do Polêsine receberá a equipe do TEAcolhe. Evento será realizado na Câmara de Vereadores, iniciando às 9h, abordando a temática do Transtorno do Espectro Autista (TEA): Estimulando habilidades para vida.

Com evento promovido pela Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Desporto e Turismo, ele é aberto para os pais ou responsáveis por pessoas com Autismo, bem como para a comunidade.

O TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades.

O TEAcolhe, criado pelo Governo do Estado por meio do Centro de Atendimento em Saúde (Cas), objetiva promover o atendimento às necessidades específicas das pessoas com Autismo, visando o desenvolvimento pessoal, à inclusão social, à cidadania e ao apoio às famílias, por meio das equipes técnicas das Secretarias Estaduais de Saúde, Educação e Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social; a sociedade civil, com a participação de pessoas com autismo e suas famílias; Telessaúde; profissionais e instituições de ensino com pesquisas na área.