São João do Polêsine receberá a 9ª Moto Romaria

Foto: Redes sociais

O município de São João do Polêsine receberá no próximo dia 4 de setembro a 9ª Moto Romaria – João Luiz Pozzobon. Motociclistas de diversas cidades do Estado participarão do evento religioso em homenagem ao diácono.

Na programação está um café da manhã aos moto romeiros, a partir das 7h, na Nicola Motos, na Av. Nossa Senhora das Dores, nº 100, em Santa Maria. A saída dos motociclistas será às 8h30min em direção a Casa Museu de nascimento do diácono João Luiz Pozzobon, em São João do Polêsine. Às 10h30min, com a chegada dos motociclistas, ocorrerá as missa campal e bênção aos moto romeiros. Por fim, às 12h30min, haverá almoço italiano mediante reserva.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (55) 99112.5251 ou 98131.5329.

João Luiz Pozzobon

Nasceu de uma família de imigrantes italianos no dia 12 de dezembro de 1904, em Ribeirão, São João do Polêsine.

Missionário, iniciou a campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt e conduziu a imagem por cerca de 140 mil quilômetros, quando visitou escolas, hospitais, presídios, entre outros. Morreu no dia 27 de junho de 1985 em razão de um atropelamento quando estava a caminho da missa no Santuário de Schoenstatt, em Santa Maria.

Em 1994 foi aberto o processo de canonização do diácono.