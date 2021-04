São João do Polêsine recebe visita dos coordenadores da Rota Cicloturística da Região Central

No dia 17 de abril, estiveram em São João do Polêsine, os coordenadores da Associação Santa Maria de Ciclismo (ASMC), representada pelo presidente, Jorge Fernando Estevão Maciel e por Guilherme Rodrigues, responsáveis pelo Projeto da Rota Cicloturística da Região Central.

Os mesmos foram acompanhados pelos servidores da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, Tiago Dotto Ferreira e Bianca Trindade, que respondem pelos Departamentos de Desporto e Turismo, respectivamente.

O objetivo da visita ao município foi para conhecer em profundidade o percurso previamente traçado que os cicloturistas irão perpassar, bem como a definição de onde serão colocadas as placas de sinalização dos percursos longo e curto da Rota no território de São João do Polêsine.

A Rota Cicloturística da Região Central tem a pretensão de ser lançada no mês de outubro deste ano.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine