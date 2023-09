São João do Polêsine recebe palestra da campanha “Setembro Amarelo”

Realizada na última sexta-feira, dia 22, na Escola Estadual de Educação Básica João XXIII, em São João do Polêsine, o evento “Se precisar, peça ajuda” em prol da campanha Setembro Amarelo, dedicada à prevenção do suicídio e à conscientização da saúde mental. A iniciativa foi uma colaboração entre a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social e a Secretaria Municipal de Educação.

Na oportunidade, durante o turno da manhã, o psicólogo Eliezer Erohin, de Santa Cruz do Sul, compartilhou informações importantes sobre o tema com os alunos do 8º e 9º Ano do Ensino Médio. Foi uma oportunidade para os alunos interagirem, fazendo perguntas e recebendo respostas do psicólogo. À tarde, a palestra foi direcionada para profissionais de saúde e membros da comunidade.

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, “o evento foi de extrema importância para aumentar a compreensão sobre o significado do Setembro Amarelo e lembrar a todos que pedir ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza. A prevenção do suicídio e a promoção da saúde mental são causas que devem unir a comunidade. Se precisar, peça ajuda.”

Fonte: Secretaria da Saúde e Assistência Social de São João do Polêsine