São João do Polêsine recebe atividades da “Semana Municipal de Prevenção ao Uso de Álcool”

No dia 27 de outubro, os alunos das escolas Pedro Paulo Pradella e La Salle, de São João do Polêsine, participaram de uma oficina lúdica e pedagógica com o terapeuta Eugenio Ayala referente a Semana Municipal de Prevenção ao Uso de Álcool, instituída pela Lei Municipal n° 860, de 27 de junho de 2018.

A atividade, bem como o projeto do Ministério Público: “MP Vida e Saúde – Amor e menos drogas – Prevenção ao uso de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes”, faz parte das ações que as escolas desenvolvem para conscientizar sobre as consequências que o consumo de álcool pode provocar na saúde e bem-estar das famílias, assim como de outras drogas lícitas e ilícitas.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine