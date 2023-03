São João do Polêsine realizou a 7ª Conferência Municipal de Saúde

A Secretaria de Saúde de São João do Polêsine, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, promoveu na tarde de quarta-feira, dia 22, a 7ª Conferência Municipal de Saúde. O evento aconteceu na Câmara de Vereadores e contou com a participação de autoridades locais e regionais, profissionais de saúde e assistência social e população em geral.

A conferência contou com a participação do palestrante Marcelo Farias Ellwanger, médico veterinário, especialista em Gestão da Saúde, e ex-secretário de Saúde do município de São Sepé. Foram debatidas questões acerca do tema central: “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia”.

Logo após, foram formados grupos de discussão sobre os quatro eixos da conferência, plenária final e aprovação das propostas. Por fim, foram eleitos os delegados municipais que participarão da 9ª Conferência Estadual de Saúde, em maio de 2023.

Confira os delegados eleitos:

I) Representantes do segmento usuários:

Titular: Nadine Silva

Suplente: Andressa Druzian

Titular: Assis Cadore

Suplente: Cibele Cavalheiro

II) Representantes do segmento trabalhador de saúde:

Titular: Franciele Vizzotto

Suplente: Claudinéia Cristiane Bressa de Oliveira

III) Representantes do segmento gestão ou prestador de serviços:

Titular: Cíntia Bisognin Rosso

Suplente: Ledi Maria Sartori

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine