São João do Polêsine realizará no final de semana a 67ª Festa Regional do Arroz

Um grande público é esperado neste final de semana, de 16 a 18 de maio, em São João do Polêsine, na 67ª Festa Regional do Arroz. Programação ocorre no Centro da cidade promovida pela Prefeitura de São João do Polêsine e Comissão Organizadora, além de ter cobertura da Rádio Integração.

Com o tema “Família, trabalho e espiritualidade”, a programação conta com a solenidade oficial de abertura, exposição feira do comércio, indústria e prestação de serviço, shows musicais, almoço e jantar festivo, celebração religiosa, desfile temático destacando a cultura do arroz e a imigração italiana e muito mais.

A novidade desta edição é o 1º Festival de Balonismo de São João do Polêsine, quando reunirá balões e pilotos de diferentes regiões do país. Os voos estão programados para ocorrer sempre às 7h e às 16h, além do Night Glow, às 20h, quando os balões são inflados e iluminados ao som de música, em solo.



Confira a programação completa:

16/05 – Sexta-Feira

17h – Voo de abertura – balões

18h – Abertura da Expofeira para Visitantes

Local: Centro de Eventos

19h – Solenidade de abertura Oficial da 67ª Festa Regional do Arroz

Local: Centro de Eventos

20h – Jantar: arroz a grega, mandioca, carne de porco assada no forno, salada doce, salada verde, pão e cuca. Valor R$ 45,00

Local: Salão Paroquial

22h – Fechamento da Expofeira

22h – Show Musical com Banda Danúbio Azul

Local: Centro de Eventos

17/05 – Sábado

6h30min – Voo panorâmico – balões

8h30min- Seminário sobre a Cultura do Arroz

Local: Câmara Municipal de Vereadores

9h- Abertura Expofeira

15h – Show Musical Pablo Pohlmann

17h – Voo panorâmico de balão

18h – Show Musical com Guilherme e Roberto

Local: Centro de Eventos

20h – Night Glow – show de luzes dos balões

21h – Jantar: sopa de agnoline, risoto, galeto, bife a milanesa, saladas, pão e cuca. Valor R$ 55,00

Local: Salão Paroquial

22h – Fechamento da Expofeira

22h – Show Musical Banda Doce Pecado

Local: Centro de Eventos

18/05 – Domingo

6h30min – Voo panorâmico – balões

9h – Abertura da Expofeira

Local: Centro de Eventos

10h – Missa Festiva de Ação de Graças pela Colheita

Local: Igreja Matriz São João Batista

12h – Almoço: sopa de agnoline, risoto, galeto, bife a milanesa, salada de maionese, saladas, pão e cuca. Valor R$ 55,00

Local: Salão Paroquial

14h30min – Abertura Oficial do Desfile

15h – Início do Tradicional Desfile Alegórico

Local: Praça João Luiz Pozzobon

17h – Voo de encerramento

17h – Show Musical Elton e Vinny

Local: Centro de Eventos Municipal Alfredo Roberto Bortolotto

19h – Encerramento da Expofeira