São João do Polêsine realizará nesta sexta-feira o 2º Fórum Municipal de Turismo

Com o tema “Turismo rural: oportunidades para o desenvolvimento local do turismo”, São João do Polêsine sediará nesta sexta-feira, dia 17, na Sace Polesinense, o 2º Fórum Municipal de Turismo.

Reunindo representantes de órgãos públicos, entidades e empresas ligadas ao turismo, além da comunidade regional ligada a área do turismo, o evento terá palestras, relatos, workshop, apresentação do Observatório de Turismo, entre outras atividades. Além disso, evento terá a participação da Secretaria Estadual de Turismo.

O 2º Fórum Municipal de Turismo é uma promoção da Prefeitura de São João do Polêsine e Emater.

Programação:

8h30min – Inscrições e credenciamento

9h – Abertura oficial

9h30min – Avanços no Turismo em São João do Polêsine – Bianca Trindade (Departamento de Turismo) e Jane Vargas (Emater Municipal)

10h – Turismo Rural em tempo de novas ruralidades – Mirele Milani (Senar-RS)

11h – Relato de Experiências de Turismo Rural no RS – Claudiana (Senar-RS) e Emater

12h – Intervalo almoço

13h30min – Apresentação do Observatório de Turismo Caminhos do Sul – Raquel Lunardi (IFFAR-RS)

14h – Workshop – Vendendo meu Destino: oportunidades e estratégias do Mapa de Comportamento do Turista – Secretaria Estadual de Turismo (Setur-RS)

15h30 – Processo de Regionalização: Mapa do Turismo 2023 – Cristiane Silva (Setur – RS)

16h – Encaminhamentos finais