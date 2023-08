São João do Polêsine realizará 10ª Conferência Municipal de Assistência Social

O município de São João do Polêsine realizará no dia 9 de agosto, na Câmara de Vereadores, a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social.

Com as atividades ocorrendo na parte da tarde, durante o evento será debatida a reconstrução do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Neste ano a conferência tem como tema: “Reconstrução do Suas: o Suas que temos e o Suas que queremos”.

Na programação está a solenidade de abertura, palestra com Becchara Rodrigues de Miranda, diretor do Departamento de Assistência Social da Secretaria Estadual da Assistência Social, escolhas dos delegados para a Conferência Estadual e deliberações finais sobre o evento.

A 10ª Conferência Municipal de Assistência Social de São João do Polêsine é uma promoção da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, e Conselho Municipal da Assistência Social.

Programação:

13h – Credenciamento

13h30min – Abertura

14h – Palestra com Becchara Rodrigues de Miranda – Diretor de Departamento de Assistência Social da SAS

16h – Coffe Break

16h30min – Escolha dos delegados e deliberações finais da conferência.

17h – Encerramento