São João do Polêsine realiza projeto piloto sobre coleta de lixo

O município de São João do Polêsine está implantando mais uma etapa de um projeto piloto sobre coleta seletiva do lixo. O projeto faz parte de um estudo de Mestrado de Leandro Gabbi, da Universidade Federal de Santa Maria, com a supervisão do professor Mauri Lobler, em parceria com a Administração Municipal.

De acordo com o prefeito Matione Sônego, num primeiro momento, o projeto será desenvolvido em onze condomínios residenciais da cidade e tem por objetivo o aproveitamento de 100% do lixo orgânico, que será transformado em compostagem no Horto Municipal e 100% do lixo reciclável, descartando para Santa Maria apenas o rejeito.

A primeira etapa do projeto será desenvolvida no período de 18 a 29 de janeiro, com a coleta dos resíduos gerados nos onze condomínios participantes da ação piloto, visando levantar dados básicos que servirão de base para a pesquisa.“Após a fase piloto, se tivermos bons resultados, queremos ampliar o projeto até alcançarmos a todos os munícipes”, destaca o prefeito.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine

Fotos: Leandro Gabbi