São João do Polêsine realiza encontro de gestantes

Na tarde da última quarta-feira, dia 5, em São João do Polêsine, foi realizado um encontro de gestantes na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. O grupo foi promovido pela equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF), programa Primeira Infância Melhor (Pim) e Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Na oportunidade, o médico Dario Ojeda e a enfermeira Sabrina Senger explanaram sobre aleitamento materno, técnica de amamentação, principais problemas com as mamas e como resolvê-los, dificuldades na amamentação, fórmula infantil, benefícios da amamentação para a mãe e o bebê, dentre outos assuntos. Os participantes puderam tirar dúvidas, expôr os medos e angústias e trocar experiências sobre os temas. Durante a ação também foi realizado um bingo sobre aleitamento materno com premiações e lanche.

Conforme a Secretaria de Saúde e Assistência Social de São João do Polêsine, os encontros serão realizados mensalmente, conforme aviso prévio para as famílias, e ocorrerão na nova sede do Cras.

Fonte: Secretaria de Saúde e Assistência Social