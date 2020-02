São João do Polêsine realiza capacitação para emissão de Nota Fiscal Eletrônica

O município de São João do Polêsine por intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda, promove no próximo dia 19 de fevereiro, uma capacitação para a utilização do sistema para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e e declaração no ISS Digital, que serão obrigatórias no primeiro semestre de 2020.

A capacitação que será realizada na Câmara Municipal de Vereadores, às 14h, voltada aos profissionais de Contabilidade, empresários, comerciantes e colaboradores responsáveis pela emissão da nota fiscal eletrônica.

Cada estabelecimento poderá inscrever no máximo duas pessoas, até o dia 17 de fevereiro, informando o nome completo dos participantes, através do e-mail tributos@saojoaodopolesine.rs.gov.br ou pelo fone 55 3269-1155 com Jacson.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine