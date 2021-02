São João do Polêsine presta contas do Programa de Aquisição de Alimentos

O coordenador do Programa de Aquisição de Alimentos de São João do Polêsine, Tiago Dotto Ferreira e a extensionista da Emater polesinense, Jane D`Arc Santos Vargas estiveram recentemente em Porto Alegre.

Na oportunidade foram recebidos por Bruna Fogiato, do Departamento de Cooperativismo, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, sendo feita a entrega de documentos da prestação de contas, referente ao mês de dezembro do Programa de Aquisição de Alimentos – PPA.

O município de São João do Polêsine foi selecionado a participar da proposta do PAA, na modalidade Compra com Doação Simultânea com aquisição de alimentos diretamente de agricultores familiares e das agroindústrias do município e do município de Dona Francisca. Foram adquiridos alimentos tais como: frutas, hortaliças, farináceos e derivados de açúcar de cana.

Os recursos são do Ministério da Cidadania e inicialmente foi disponibilizado R$ 50 mil para São João do Polêsine. Conforme o cronograma de execução, o projeto prevê mais três entregas de 50 kits cada, nas casas das famílias beneficiadas que são atendidas pelo CRAS, preferencialmente as que se enquadram no CAD – Único.

Segundo o coordenador do Programa, a Secretaria da Agricultura e a Emater local, os agricultores estão satisfeitos com o programa, pois nesses tempos de pandemia ficaram sem participar das feiras onde comercializavam seus produtos, sendo esta mais uma alternativa de renda para agricultura familiar.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine