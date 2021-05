São João do Polêsine presta contas do Programa de Aquisição de Alimentos

O coordenador do Programa de Aquisição de Alimentos, Tiago Dotto Ferreira e a extensionista Jane D`Arc Santos Vargas, da Emater de São João Polêsine, estiveram em Porto Alegre para a entrega da prestação de contas referente ao encerramento da execução do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) no valor de R$ 50 mil.

Na capital do estado, os representantes de São João do Polêsine foram recebidos por Flávio Smaniotto, diretor do Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que na oportunidade vislumbrou a possibilidade de aporte de recursos, sendo designado o valor de R$ 25 mil para o município de São João do Polêsine.

Segundo Tiago Dotto, com esse suporte financeiro, serão realizadas mais quatro entregas de 80 kits mensais, nas residências das famílias beneficiadas que são atendidas pelo Centro de Referência da Assistência Social – Cras, preferencialmente as que se enquadram no CAD – Único.

O Programa de Aquisição de Alimentos tem a finalidade de incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e social, com fomento à produção com sustentabilidade, ao mesmo tempo que promove o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade necessárias, das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine