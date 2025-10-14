São João do Polêsine presente nos encontros formativos do Programa Alfabetiza Tchê

Nos dias 16 de setembro e 7 de outubro, professores, coordenadores pedagógicos e educadores especiais das escolas municipais e estaduais de São João do Polêsine participaram de dois encontros formativos do Programa Alfabetiza Tchê, uma iniciativa que promove a formação continuada e incentiva práticas pedagógicas de qualidade na alfabetização.

O encontro do dia 16 de setembro abordou “Avaliação e planejamento na Alfabetização”. Durante a formação, as participantes refletiram sobre como a avaliação é uma ferramenta essencial para compreender o desenvolvimento dos alunos e para orientar o planejamento das aulas, permitindo intervenções pedagógicas potentes e alinhadas às necessidades de cada criança.

No dia 7 de outubro o foco foi “Leitura na Alfabetização: processos cognitivos para desenvolvimento da fluência e compreensão”. As educadoras exploraram estratégias para promover a fluência leitora, a compreensão de textos e o interesse dos alunos pela leitura, discutindo maneiras de tornar a aprendizagem mais significativa e prazerosa.

Essas formações acontecem em regime de colaboração entre municípios, Estado e União, por meio de dois programas: o Alfabetiza Tchê, de caráter estadual, e o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, de âmbito federal, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo de São João do Polêsine. No município, as formações estão sendo organizadas pela Articuladora Municipal da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (Renalfa), Thaysa Diovanna Bortoncello, Coordenadora Municipal Alfabetiza Tchê Fernanda Silva Farencena e Formadora Municipal Alfabetiza Tchê Deise Rosa Matsdorff.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine