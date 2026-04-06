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São João do Polêsine: Lançada campanha de recuperação do entorno da Casa Museu I João Luiz Pozzobon

Na última semana foi lançada a campanha de recuperação do entorno da Casa Museu I João Luiz Pozzobon, em Ribeirão, São João do Polêsine. A iniciativa ocorreu após aprovação do Ministério da Cultura para que Pessoas Físicas ou Jurídicas possam realizar doações por meio da dedução do Imposto de Renda.

Com o avanço do processo de Canonização do Diácono João Luiz Pozzobon, a Administração Municipal viabilizou a campanha para melhorar ainda mais este patrimônio histórico e religioso, local de nascimento de Pozzobon e que recebe milhares de turistas ao longo dos anos.

O projeto prevê a recuperação do entorno da Casa Museu, uso de técnicas para conceber, planejar e montar exposições, banheiros e acessibilidade, entre outros.

A doação por parte de Pessoas Físicas é realizada aos que declaram no modelo completo (dedução de até 6% e Pessoas Jurídicas tributadas pelo Lucro Real (dedução de até 4%). Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (55) 3317-6739.

Com informações da Prefeitura de São João do Polêsine

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