São João do Polêsine instituí o Plano Municipal de Turismo

Instituido neste no mês de outubro o Plano Municipal de Turismo de São João do Polêsine. Ele foi formulado em parceria com o Curso Superior em Gestão de Turismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em conjunto com os membros do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e com o Departamento de Cultura e Turismo, com o apoio do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) e do Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco.

A fim de consolidar uma política de desenvolvimento do turismo local, o Poder Executivo, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, apresentou o Plano Municipal do Turismo com suas diretrizes, objetivos e estratégias, cujo propósito foi criar um instrumento de planejamento e gestão do turismo local para tornar São João do Polêsine um destino turístico consolidado.

O turismo valoriza e exalta o que foi construído e conquistado ao longo da história. Trata-se do setor econômico que mais cresce e impulsiona a geração de empregos e o incremento de renda segundo o Departamento de Cultura e Turimso de São João do Polêisne. Esse segmento é um fator de desenvolvimento com benefícios de longo prazo às economias locais, pois implica uma rede de atividades econômicas envolvidas no fornecimento de serviços aos turistas.

O município de São João do Polêsine está localizado na Região Turística Quarta Colônia. Esta região é formada por nove municípios e recentemente foi reconhecida como um Geoparque Mundial da Unesco. Este território possui forte vocação para o turismo devido a vários fatores geográficos, culturais e paleontológicos. Cabe salientar que o turismo é o setor que mais cresce na região.

Entretanto, para que o turismo efetivamente resulte em benefícios para o município é fundamental organizar, planejar e bem gerenciar todo o seu processo de desenvolvimento. Nesse sentido, a Lei Municipal nº 1.099 de 29 de outubro de 2024 instituí o Plano Municipal de Turismo que, em conjunto com as demais iniciativas em curso e com as políticas estadual e nacional de turismo, irá direcionar o impulso definitivo para o aprimoramento dessa importante atividade no município.

A constituição do Plano Municipal do Turismo define as ações a serem elaborados e executados pelo Poder Público, em parceria com empreendedores do setor. Sendo assim, trata-se de um documento muito importante para o planejamento e organização da atividade turística no Município.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine