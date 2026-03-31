São João do Polêsine: Hospital Dr. Roberto Binatto é contemplado com emenda de R$ 150 mil

O Hospital Dr. Roberto Binatto, de São João do Polêsine, foi contemplado com um recurso de R$ 150 mil destinado ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial. A indicação da emenda impositiva ao Orçamento Geral da União (OGU) 2026 foi feita pelo deputado federal Márcio Biolchi.

A confirmação do recurso consta em ofício encaminhado ao vereador polesinense João Ernesto Dal Forno Wernier, que realizou a entrega do documento ao presidente do Grupo Hospitalar São Roque, Roberto Cervo, “Melão”, e ao administrador Flávio Stona.

De acordo com o documento, o valor foi indicado por meio da cota da Bancada Gaúcha e destinado ao Fundo Municipal de Saúde, com foco no incremento temporário do custeio dos serviços de Média e Alta Complexidade (MAC).

No ofício, Biolchi, destaca que a destinação reforça o compromisso do mandato com o município. A emenda representa um importante reforço para a manutenção e qualificação dos atendimentos prestados à população.

Fonte: Hospital Dr. Roberto Binatto