São João do Polêsine: Grupo Tecendo Vidas promove encontro sobre saúde no Centro

Nesta quarta-feira, dia 22, o Grupo Tecendo Vidas, da localidade do Centro, em São João do Polêsine, realizou mais um encontro voltado à promoção da saúde e bem-estar da comunidade. Ação ocorreu no auditório do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A atividade foi coordenada pela assistente social Andressa Sihe Druzian e pela psicóloga Simone Lorenzoni, contando com a participação da enfermeira da Estratégia Saúde da Família (ESF), Sabrina Dias Senger, além das Agentes Comunitárias de Saúde: Josiane Gabriel e Sinara Borin.

Durante o encontro foram abordados temas importantes como o funcionamento e o acesso à Unidade Básica de Saúde (UBS), os serviços oferecidos na Atenção Básica e a importância da vacinação, especialmente para idosos. Também foram destacadas orientações sobre consultas e exames de rotina disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (Sus), com ênfase na prevenção e no diagnóstico de doenças como o câncer de mama e câncer de colo de útero. Além disso, foram repassadas informações sobre saúde íntima e fisioterapia pélvica.

A equipe reforçou ainda a importância do cuidado com a saúde masculina, incentivando que as mulheres orientem e apoiem maridos, companheiros, filhos e demais homens da família na busca por prevenção e acompanhamento regular, principalmente na prevenção ao câncer de próstata.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine