São João do Polêsine é contemplado com Emenda Parlamentar destinada para a agricultura

O município de São João do Polêsine foi contemplado com R$ 105 mil destinados para a área da agricultura. Valor foi intermediado pelo vereador Assis Cadore.

O recurso financeiro foi encaminhado por meio de Emenda Parlamentar do deputado federal Afonso Hamm e o valor é destinado para a aquisição de balança de pesagem de animais, roçadeira, distribuidor de calcário e desidratador de frutas.

“Hoje, graças a Deus, conseguimos um bom recurso com o deputado. Estamos atendendo as demandas dos pequenos agricultores”, pontua o vereador Cadore que encaminhou ofício do recurso ao prefeito de São João do Polêsine, Matione Sonego.