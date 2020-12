São João do Polêsine conta agora com sistema de videomonitoramento

Desde a quinta-feira, dia 17, o município de São João do Polêsine passa a contar com sistema de videomonitoramento. Ação irá aumentar a segurança da população e também auxiliar o trabalho dos órgãos de segurança do município.

Com a central de monitoramento instalada na sede da Brigada Militar e câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade, para a efetivação do projeto foi investido R$ 56 mil por parte do Governo do Estado, por meio da Consulta Popular de 2018, e R$ 32 mil de recursos próprio do município. O novo sistema de videomonitoramento estará com as imagens geradas no município espelhadas no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) de Santa Maria e também Porto Alegre.

Entre as autoridades presentes durante o ato de apresentação do sistema estava o prefeito Matione Sonego e o tenente da Brigada Militar, Antonio Marcos Martins Santos.

Fotos: Matione Sonego