São João do Polêsine conta agora com Sala do Empreendedor

Resultado de uma parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Poder Executivo, o município de São João do Polêsine conta a partir deste mês de janeiro com a Sala do Empreendedor.

Localizada na Prefeitura de São João do Polêsine, junto ao Setor de Arrecadação, o espaço busca facilitar o processo de abertura, regularização e gestão de pequenos negócios, visando impulsionar o desenvolvimento econômico e social do município polesinense. O local serve como apoio para a população, ofertando informações, capacitação, consultorias, formalização de empresas, orientações sobre legislações e acesso a programas de incentivo ao empreendedorismo.

A Sala do Empreendedor de São João do Polêsine atende gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h.

Clique AQUI e confira a relação completa dos serviços oferecidos.