São João do Polêsine comemora seus 28 anos de emancipação

O município de São João do Polêsine completa seus 28 anos de emancipação no dia 20 de março. A data será comemorada de 13 a 29 março com uma variada programação que conta com o 12º Moto Migrantes, encontro de carros clássicos, shows musicais, projeto ‘Conhecendo meu Município’, 1º Torneio Inter-Regional de Truco, 2ª Caminhada: Circuito “Pelos Caminhos do Imigrante”, Interseleções de Futsal Masculino Sub-37 e inauguração Praça da Paróquia São João Batista.

Confira a programação completa abaixo.

Dias 13 a 15- 12º MOTO MIGRANTES E 1º ENCONTRO DE CARROS CLÁSSICOS

Dia 13 (sexta-feira)

14h: Recepção aos motociclistas

15h: Abertura dos Stands de Expositores

17h: Mateada

19h: Salsipão 0800

20h: Banda NR 86

22h: Banda Poltergeist

Local: Praça Diácono João Luiz Pozzobon

Dia 14 (sábado)

8h: Recepção a motociclistas

9h: Abertura dos Stands de Expositores

10h:Palco livre

12h: Galetão dos Migrantes 0800 para visitantes

14h: Passeio Motociclístico

16h: Abertura Oficial das Comemorações do Aniversário do Município

17h: Entrega de Troféus

19h: Show com Pássaro Baiano

21h: Litoral Moto Show

22h: Banda Poltergeist;

Local: Praça Diácono João Luiz Pozzobon

Dia 15 (domingo)

7h: Café do Migrantes 0800 para Motociclistas acampados

9h Chimarrão da Amizade- recepção carros antigos e fuscas

10h: Palco Livre

12h: Almoço de Livre Escolha

14h: Litoral Moto Show

15h: Entrega de Certificados e Troféus (carros antigos e fuscas)

16h: Show com a Banda Dona sanfona

18h: Encerramento dos Eventos

Local: Praça Diácono João Luiz Pozzobon

Dias 16 a 18 (segunda-feira a quinta-feira)

– PROJETO: CONHECENDO MEU MUNICÍPIO

Atividades alusivas a data nas escolas do município e visita ao Museu Sr. Aléssio Borin na Vila Ceolin.

Dia 20 (sexta-feira)

– FERIADO MUNICIPAL: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO

Dia 21 (sábado)-

1º TORNEIO INTER-REGIONAL DE TRUCO

14h: Início

Local: Sace Polesinense

Dia 22 (Domingo)

2ª CAMINHADA: CIRCUITO “PELOS CAMINHOS DO IMIGRANTE”

6h30min: Café da Manhã (Laticínio Nono Bepi)

7h40min: Saída

12h: Almoço no Salão Paroquial de Ribeirão

Dia 29 (domingo) –

-INTERSELEÇÕES DE FUTSAL MASCULINO SUB 37

9h: Abertura

Local: Ginásio da SACE Polesinense

-INAUGURAÇÃO PRAÇA DA PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA

10h: Celebração Eucarística

Local: Igreja Matriz

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine