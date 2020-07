São João do Polêsine com diversas obras em andamento

A Administração Municipal de São João do Polêsine está intensificando os esforços, mesmo com decreto da pandemia, com diversas obras em andamento.O objetivo das obras é proporcionar uma melhor qualidade de vida para os munícipes.

Dentre as obras em andamento está o início da construção do Ginásio Esportivo na Vila Nova São Lucas, num total de 742,21m².

Também foi dado início à retirada do passeio público (calçada) em torno da Praça João Luiz Pozzobon, onde logo após será realizada a colocação da nova calçada, num total de 562,40 m².

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine