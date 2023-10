São João do Polêsine celebra o Dia do Idoso

Na tarde desta quarta-feira, dia 4, foi realizada na Sace Polesinense, em São João do Polêsine, o evento em comemoração ao Dia do Idoso (1º/10). Ação foi promovida pela Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A atividade contou com a participação de aproximadamente 80 pessoas e iniciou com a palestra da Defensora Pública da Comarca de Faxinal do Soturno, Cláudia Alves da Rocha. Na ocasião, ela distribuiu aos presentes a Cartilha dos Direitos da Pessoa Idosa confeccionada pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Durante a fala da palestrante, ela informou sobre os direitos dos idosos. Ao final, a Defensora Pública ficou à disposição para sanar algumas dúvidas enquanto o evento seguiu com brincadeiras e animação.

Durante toda a tarde os profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) estiveram presentes no Espaço Saúde realizando aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, agendamento de preventivo e mamografia e dando orientações gerais, principalmente em atenção ao Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama.

Ainda no decorrer da tarde, foi realizado um sorteio de brindes e, ao final do evento, os idosos ganharam uma lembrança para recordar esta importante data enquanto confraternizavam com um lanche.

Com informações do Cras, por meio da Assistente Social Andressa Sihe Druzian