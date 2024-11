São João do Polêsine: Blitz educativa orienta contra a Dengue e em prol da campanha Novembro Azul

Na manhã da última sexta-feira, dia 22, parte da equipe da Secretaria da Saúde e Assistência Social de São João do Polêsine realizou, com o apoio da Brigada Militar, uma blitz educativa no trânsito contra a Dengue e em prol da campanha Novembro Azul junto à Praça Diácono João Luiz Pozzobon.

Na ação foram abordados diversos pedestres e motoristas que receberam orientações sobre prevenção e combate à Dengue e sobre a campanha de prevenção ao câncer de próstata. Também foram entregues mimos para os homens, distribuídos repelentes, lixeira temática para carro e material educativo para a população em geral.

Em razão do Dia Nacional de Combate à Dengue (23 de novembro), a blitz visa conscientizar e destacar o papel de cada cidadão na prevenção e combate dessa doença que afeta milhares de pessoas todos os anos.

Ao final, a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social agradeceu a participação de todos nesta ação.