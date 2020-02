São João do Polêsine apresenta Lei Municipal que implementa as Práticas Restaurativas no município

Em preparação ao início do ano letivo 2020, a Secretaria Municipal de Educação de São João do Polêsine promoveu um curso de formação aos professores da rede municipal de ensino.O evento ocorreu na Câmara de vereadores com diversas atividades, orientações e palestras motivacionais.

Na manhã de terça-feira, dia 11, na presença do prefeito Matione Sonego e do presidente do Poder Legislativo Rudnei Santos, foi lançada a Lei Municipal que implementa as Práticas Restaurativas no Município de São João do Polêsine, com a realização de um Seminário de Sensibilização para os Gestores das Escolas e da Rede de Apoio à Escola.

O evento contou com a participação da Promotoria Regional de Educação de Santa Maria e a Promotoria de Justiça da Comarca de Faxinal do Soturno. Pela parte da tarde foi realizado um círculo de construção de paz para que os Gestores pudessem vivenciar o círculo.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine