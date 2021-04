São João do Polêsine adere ao projeto Rota Cicloturística da Região Central

Na segunda-feira, dia 5 de abril, aconteceu reunião online, por meio da plataforma Google meet, para apresentar o Projeto Rota Cicloturística da Região Central. Estavam presentes o presidente da Associação Santa Maria de Ciclismo (ASMC) Jorge Fernando Estevão Maciel, e o coordenador da Rota, Guilherme Rodrigues, o prefeito de São João do Polêsine, Matione Sonego, a secretária de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, Katiussa Zuliani, e os responsáveis pelos departamentos de Desporto e Turismo, Tiago Dotto e Bianca Trindade.

Durante a explanação os coordenadores destacaram que a Rota Cicloturística já se encontra previamente traçada. A proposta apresenta dois circuitos: um longo que envolve os municípios de Santa Maria, Silveira Martins, Restinga Sêca, São João do Polêsine, Faxinal do Soturno, Nova Palma, Júlio de Castilhos, Ivorá e Itaara, que irá compreender aproximadamente 200 km. E outro curto que passará pelos municípios de Santa Maria, Silveira Martins, Restinga Sêca, São João do Polêsine e Júlio de Castilhos.

Salientaram ainda que se trata de uma rota autoguiada, ou seja, frequentável por qualquer interessado gratuitamente. E também destacaram que por terem vislumbrado um grande potencial de retorno financeiro para a comunidade, de maneira diluída, tendo em vista o leque de oportunidades de empreendimentos ao longo do trajeto, notadamente de turismo rural, de maneira a desestimular o êxodo rural e diversificar a economia nas zonas rurais, tornando-se um dos principais objetivos da Rota Cicloturística.

No final ficou definida a parceria, apoio e inserção do município de São João do Polêsine na implementação da Rota Cicloturística da Região Central.

No dia 27 de março os responsáveis pelos departamentos de Desporto e Turismo, Tiago Dotto Ferreira e Bianca Trindade, vinculados à Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo da Prefeitura de São João do Polêsine, receberam e acompanharam os organizadores da União dos Municípios do Circuito Paleontológico – UMCP, Caren Machado Menezes e Nério Bogoni.

A recepção teve como objetivo apresentar o percurso da Rota no município de São João do Polêsine, que iniciou na Linha da Glória, passando pela Sociedade Esportiva Recreativa Cultural Caravel, com parada para o almoço no Xis Colpo, retornando com o percurso pela Linha São Valentin, passando pela Gruta Nossa Senhora de Lourdes e pelo centro do Distrito de Vale Vêneto, seguindo pela Linha Santana até Ribeirão. Foi sugerido, como trajeto alternativo a estrada velha que ligava Ribeirão a São João do Polêsine até chegar ao centro do município, para que não enfrentassem a Rodovia RS 149, totalizando 30km do Circuito Rota dos Dinossauros.

À noite foi realizada uma recepção com os organizadores do Circuito para explanação sobre o Projeto à secretária de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, Katiussa Zuliani, à representante do Departamento de Cultura, Flávia Regina Coradini, à extensionista Rural da Emater, Jane D’Arc Santos Vargas e o membro da UMCP Renan, juntamente com os responsáveis Tiago Dotto e Bianca Trindade.

Durante a explanação foi destacado que o circuito foi escolhido devido ao apelo paleontológico, pois o perfil dos cicloturistas brasileiros é de pessoas que buscam este tipo de conhecimento.

Uma das responsáveis pela criação do Projeto, Caren Machado Menezes, destacou que “A ideia surgiu a partir das experiências minha e do marido Nério Bogoni em cicloturismo. Eu sou natural de Candelária, pedalo na região desde os anos 90 e por isso conheço bem a região, e em comparação com outros circuitos que conhecemos a região tem grande potencial. Sob nossa perspectiva temos uma região com belezas únicas e uma cultura bem diversificada, além das riquezas arqueológicas e paleontológicas. Tenho certeza que os cicloturistas irão se impressionar”.

Caren afirmou ainda “acredito que por ter um apelo temático o circuito vai ganhar mais visibilidade. É importante salientar que a maior quantidade de cicloturistas estão fora do Brasil e um circuito com apelo Paleontológico vai também trazer visibilidade para a região a nível mundial.”

Após a reunião, foi repassada a Proposta do Cicloturismo – Circuito Rota dos Dinossauros para aceitação e aprovação do prefeito Matione Sonego.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine