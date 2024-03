São João do Polêsine adere ao programa “Cidade Empreendedora” do Sebrae

Na tarde do último sábado, dia 16, durante a solenidade de abertura da programação dos 32 anos de emancipação de São João do Polêsine que ocorreu na Praça Matriz, o município polesinense aderiu ao programa “Cidade Empreendedora” do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O programa é uma iniciativa do Sebrae – Rio Grande do Sul – voltada a engajar gestores e servidores na promoção de políticas públicas para o apoio e fortalecimento do empreendedorismo nos municípios. A ação tem como principal objetivo a transformação local, visando impulsionar o desenvolvimento econômico como um todo, por meio de eixos estratégicos, com a potencialização e institucionalização de alguns capítulos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

Durante o ato, esteve presente Matione Sonego, prefeito de São João do Polêsine; Maico Fernandes, gerente regional do Sebrae; João Vernier, presidente da Câmara de Vereadores; Jaqueline Milanesi, presidente da Associação Comercial, Industrial, Serviços, Agricultura e Turismo (Acisat) de São João do Polêsine; entre outras autoridades.