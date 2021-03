Santa Maria terá mais 25 leitos clínicos para atendimento de Covid-19

Durante reunião realizada na quarta-feira, dia 3, com o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, o presidente da Associação dos Municípios da Região Centro – AMCentro, prefeito de Formigueiro, Jocelvio Gonçalves Cardoso, e com o presidente do Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado (CIRC), prefeito de Restinga Sêca, Paulo Ricardo Salerno, a secretária de Saúde do Estado, Arita Bergmann anunciou a ampliação de leitos clínicos na Região Central.

Serão 25 novos leitos clínicos, 15 no Hospital Regional e 10 no Hospital Universitário, ambos em Santa Maria. A iniciativa faz parte das medidas de ampliação imediata dos leitos clínicos no Rio Grande do Sul devido ao aumento em das internações de pacientes com Covid-19. Para a implementação desse 25 leitos clínicos, a Secretaria da Saúde do Estado (SES) está repassando insumos e camas.

“A internação de pacientes que estão se recuperando da fase aguda do Covid-19 em leitos clínicos libera vagas de UTI para os casos mais graves que estão chegando”, afirmou a secretária da Saúde do Estado Arita Bergmann.

“Mais uma vez, aparece a força da parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Santa Maria, assim como tem ocorrido durante toda a pandemia” frisou o prefeito Jorge Pozzobon. “Viemos em busca de auxílio para os nossos hospitais e fomos muito bem recebidos pela secretária Arita e demais representantes do governo, que são solidários às demandas dos municípios e estão trabalhando dia e noite para combater a Covid-19 no Rio Grande do Sul”, completou.

Com relação ao contexto da bandeira preta no RS, Arita ressaltou que “o mais importante neste momento é estancar a velocidade da transmissão do vírus, temos que mostrar para a população o quanto é necessário seguir os protocolos sanitários e manter o distanciamento social”.

No final da reunião, os prefeitos entregaram à Secretária um documento de apoio à compra de vacinas por parte do Governo do Estado.

