Santa Maria inicia perícia em armas e munições

A 5ª Coordenadoria Regional de Perícias de Santa Maria iniciou as análises periciais de disparo e funcionamento de armas de fogo na segunda-feira, dia 17. Este tipo de análise é realizado para constatar a eficácia e o potencial lesivo de armas e munições, ou seja, quais as condições de funcionamento dos armamentos e se as munições produzem tiro ou apenas disparo. As perícias foram viabilizadas através de parceria com a Brigada Militar, que cedeu os estandes de tiro da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos, em Santa Maria, e da Fazenda da Brigada Militar, em Itaara. A intenção é realizar de 30 a 40 perícias mensalmente, atendendo todas as requisições das Delegacias de Polícia Civil da região, que abrange 37 municípios.

Os primeiros exames foram realizados por dois peritos criminais do Posto de Criminalística de Santa Maria, que receberam formação no Departamento de Criminalística (DC), em Porto Alegre. O acréscimo desta atribuição faz parte do Programa de Descentralização dos Exames Periciais do IGP, que tem por objetivo diminuir o prazo para atendimento dessas demandas. Até então, esse tipo de perícia só era realizado pelo DC, que concentra a demanda de todo o Estado – por mês, são realizadas em média 450 análises. A 5ª CRP também foi a primeira Coordenadoria do interior a realizar coleta de material genético em locais de assaltos a banco.

Fonte: Instituto Geral de Perícias