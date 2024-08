Santa Cruz do Sul sedia Congresso Regional das Testemunhas de Jeová com participação de municípios da região

Comitivas de Restinga Sêca, Formigueiro, Agudo, Paraíso do Sul, Faxinal do Soturno e de outros municípios da Região Central e Vale do Rio Pardo participarão, de 16 a 18 de agosto, do Congresso Regional das Testemunhas de Jeová. O evento, que será realizado no Ginásio Poliesportivo de Santa Cruz do Sul, localizado no Parque da Oktoberfest, tem a expectativa de reunir aproximadamente 7 mil pessoas ao logo dos três dias.

A programação, aberta ao público, tem como tema deste ano “Declare as boas novas” e destacará a história e o ministério de Jesus. Um dos pontos altos será a palestra principal no domingo, dia 18, que abordará por que milhões de pessoas, mesmo em um cenário mundial desafiador, encontram motivos para se sentir seguras.

Até outubro de 2024, cerca de 600 congressos presenciais em 10 idiomas, incluindo Libras, espanhol, crioulo haitiano e línguas indígenas, estão programados para ocorrer em todo o Brasil.

Mais informações sobre o evento e os horários das palestras estão disponíveis no site jw.org.