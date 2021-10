Sancionada lei que inclui conteúdo sobre o tradicionalismo gaúcho nas escolas municipais de Formigueiro

Em ato realizado na Prefeitura de Formigueiro, foi sancionada na última sexta-feira, dia 1º, a Lei nº 2310/2021 que inclui o conteúdo sobre cultura tradicionalista nas escolas da rede municipal de Formigueiro.

Assinada pelo prefeito Jocelvio Cardoso, o Xirú, a lei é de autoria do Poder Legislativo, por meio da bancada do MDB, o qual visa promover e incentivar a cultura gaúcha para as próximas gerações. Os conteúdos serão aplicados nas escolas a partir de 2022.

“Esta é mais uma conquista para o município realizado em conjunto. A lei é importante para manter a chama da tradição acesa”, pontuou Pablo Milani, vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Formigueiro.