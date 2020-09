Sancionada a lei que inclui a Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto no Calendário Oficial de Eventos

O governador, Eduardo Leite, sancionou na tarde de terça-feira, dia 22, a lei que inclui o “Festival Internacional de Inverno da UFSM e a Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto” no calendário oficial de eventos do Rio Grande do Sul. O projeto, de autoria do deputado Adolfo Brito, foi aprovado na Assembleia Legislativa no dia 26 de agosto.

Segundo o parlamentar, trata-se do reconhecimento do potencial turístico de Vale Vêneto, em São João do Polêsine, berço da colonização italiana no Rio Grande do Sul.

Brito ressaltou na reunião virtual a beleza da região e os atrativos turísticos, como a gastronomia italiana, o conjunto arquitetônico e a influência religiosa trazida pelos imigrantes. O deputado solicitou apoio do governador para alocação de recursos para a conclusão das obras da VRS-823, no trecho que liga no trecho que liga a localidade de São José, do município de Restinga Sêca, ao distrito de Vale Vêneto, ao distrito de Vale Vêneto. Brito também convidou Eduardo Leite, em nome das lideranças da região, para uma visita no próximo festival e ver pessoalmente o potencial turístico da região.

“A inclusão da festa no calendário possibilitará um incentivo ao turismo da região, à divulgação da gastronomia, à interação cultural e, consequentemente, ao desenvolvimento regional”, afirmou o deputado Adolfo Brito.

Fonte: Gabinete do Deputado Adoldo Brito