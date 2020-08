Samu atende acidente com motociclista em Restinga Sêca

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu por volta das 13h15min desta segunda-feira, dia 10, a um acidente de trânsito com um motociclista em Restinga Sêca.

Segundo testemunhas, o fato ocorreu na Av. Eugênio Gentil Müller, esquina com a Rua Izaltino de Oliveira, quando o condutor da motocicleta Shineray XY 150, com placa de Restinga Sêca, acabou colidindo com um cachorro, momento em que caiu com a moto. Não há informações sobre as circunstâncias da colisão.

O motociclista teve ferimentos na perna direita e foi conduzido ao Hospital de Caridade São Francisco.