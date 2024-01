Salas do Empreendedor da região somam juntas mais de 17 mil atendimentos em 2023

Foto: Matheus Ferrari/Arquivo

Em 2023, as Salas do Empreendedor espalhadas pelo Rio Grande do Sul tiveram um papel fundamental no desenvolvimento dos médios e pequenos negócios. As 19 salas da região de abrangência do Sebrae RS – Regional Centro do Estado somaram juntas 17.383 atendimentos registrados em 2023. Trata-se de pontos focais de atendimento às Micro e Pequenas Empresas (MPEs), dos Microempreendedores Individuais (MEIs) e demais empreendedores potenciais. A Sala do Empreendedor é parte do Eixo de Desburocratização do Cidade Empreendedora dos municípios que integram o Programa.

Entre as cinco principais colocadas no ranking de atendimentos em 2023 estão as Salas de:

Cruz Alta: 8.865

Santiago: 2.954

Restinga Sêca: 1.586

São Sepé: 1.130

Santa Maria: 805 (inauguração em setembro de 2023)

Com apoio do Sebrae RS, os ambientes juntos às Prefeituras municipais, buscam facilitar o processo de abertura, regularização e gestão de pequenos negócios, visando impulsionar o desenvolvimento econômico e social nas regiões em que atuam. Os espaços funcionam como pontos de apoio, oferecendo informações, capacitação, consultorias, formalização de empresas, orientações sobre legislações e acesso a programas de incentivo ao empreendedorismo.

Para o Gestor de Políticas Públicas do Sebrae RS, Michel Kesseler, esses números refletem a eficácia das Salas do Empreendedor e destacam a resiliência e o empenho dos empreendedores da região em buscar apoio e orientação para suas atividades: “cada atendimento é uma oportunidade de impulsionar o crescimento de um negócio, resolver desafios burocráticos e capacitar empreendedores, contribuindo assim para a criação de um ambiente mais favorável aos negócios”.

Sobre o Cidade Empreendedora

O Programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae RS voltada a engajar gestores e servidores na promoção de políticas públicas para o apoio e fortalecimento do empreendedorismo nos municípios. O programa tem como principal objetivo a transformação local, visando impulsionar o desenvolvimento econômico como um todo, por meio de eixos estratégicos, com a potencialização e institucionalização de alguns capítulos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

Para saber mais sobre o programa acesse: https://cidadeempreendedora.sebraers.com.br/

Fonte: Sebrae