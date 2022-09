Sala do Empreendedor será criada em Faxinal do Soturno

A Sala do Empreendedor, um espaço que tem como objetivo a simplificação e a desburocratização do processo de registro e licenciamento de empresas, deve ser criada em breve em Faxinal do Soturno.

A reunião que discutiu a abertura do espaço foi realizada na última quarta-feira, 21 de setembro, com representantes da Administração Municipal, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACIS) de Faxinal do Soturno.

De acordo com o Prefeito Clovis Alberto Montagner, a Sala do Empreendedor será um espaço para facilitar o dia a dia dos empresários faxinalenses e auxiliar novos empreendedores a saírem da informalidade.

A Administração Municipal está providenciando a ativação desse espaço em Faxinal do Soturno.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno