Sala do Empreendedor de Restinga Sêca recebe Selo Bronze Sebrae 2020

A Sala do Empreendedor de Restinga Sêca recebeu na tarde desta segunda-feira, dia 14, o Selo Bronze Sebrae 2020. A certificação é a etapa final de um processo iniciado há mais de cinco meses.

Durante este período, as atividades envolveram diferentes etapas como bate-papos online, apresentação de cases, esclarecimento de dúvidas, autodiagnóstico e avaliação. A certificação é resultado de uma parceria entre o Sebrae RS e a Fundação Nacional de Qualidade (FNQ) para reconhecer os esforços de melhoria e oferecer um atendimento ainda mais qualificado para os empreendedores locais.

O gerente regional do Sebrae, André Blos, e a gestora de políticas públicas, Carla Matos, fizeram a entrega do troféu ao vice-prefeito Vilmar Foletto, e ao assessor de Indústria e Comércio, responsável pela Sala do Empreendedor, Gabriel Primieri.

A Sala do Empreendedor de Restinga Sêca funciona junto à Secretaria Municipal de Indústria Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, na Sala 35 da Prefeitura Municipal, atendendo e dando suporte aos pequenos empreendedores do município.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca