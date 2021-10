Sala do Empreendedor de Restinga Sêca recebe Certificação Ouro do Sebrae

Durante a programação do IV Seminário Brasil Mais Simples, promovido pelo Sebrae/RS nesta quarta-feira, dia 6, junto a Mercopar – Feira de Inovação Industrial – de Caxias do Sul, foi entregue as premiações para as Salas do Empreendedor de todo o Estado e entre os contemplados estava Restinga Sêca.

O município restinguense, representada no evento pelo prefeito Paulo Ricardo Salerno e pela diretora de Cultura e Turismo, Shaiane Grigoletto Dotto, recebeu a certificação de Sala do Empreendedor Ouro, selo entregue pelo Sebrae/RS que qualifica os serviços ofertados pelo órgão. Até agora, a certificação do município era Bronze.

Em Restinga Sêca a Sala do Empreendedor fica junto a Estação Férrea e é denominada Estação do Empreendedor.

Sobre o Seminário

O público-alvo são contadores, representantes do poder legislativo, entidades ligadas ao tema, servidores dos órgãos públicos envolvidos no registro e licenciamento de empresas, além dos servidores das prefeituras municipais que são responsáveis pela Redesimples.

O objetivo do encontro é debater assuntos relacionados à simplificação e desburocratização do processo de registro e licenciamento de empresas através dos avanços da implantação da Redesimples no Estado.

Foram debatidas as medidas que o Sebrae RS e o Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo, através do Descomplica RS, vem adotando para melhorar o ambiente dos negócios através da integração dos municípios junto a Redesimples e da Lei da Liberdade Econômica, que é o caminho para desburocratização e simplificação para as micro e pequenas empresas.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca