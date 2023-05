Sala do Empreendedor de Faxinal do Soturno inicia as atividades

A Sala do Empreendedor de Faxinal do Soturno, lançada em 22 dezembro do ano passado, teve início das atividades de atendimento ao público no último dia 2 de maio, junto à Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo.

O espaço tem como objetivo a simplificação e a desburocratização do processo de registro e licenciamento de empresas, melhorando, assim, o ambiente de negócios do município e oferecendo apoio para empreendedores e empresários.

Segundo o responsável pela Sala do Empreendedor, Clauterio Claudio Franke, o local é um espaço de soluções à disposição do empreendedor. “A ideia é criar uma unidade no processo de inscrição, alteração e baixa de empresas. Também queremos simplificar e uniformizar os requisitos para abrir empresas e estabelecer instrumentos de integração das ações do Estado e dos municípios”, comenta Clauterio.

A Sala do Empreendedor está instalada no prédio do antigo Seminário São José, na Rua 7 de Setembro, nº 790, com atendimento presencial em um primeiro momento e pela internet. Os horários de funcionamento são das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h. Mais informações pelo telefone (55) 3263.2518.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno