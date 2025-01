Sala do Empreendedor de Faxinal do Soturno é destaque na Região Central conforme Sebrae

A Sala do Empreendedor de Faxinal do Soturno recebeu destaque em recente levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do Sul (Sebrae RS). Na Região Central, Faxinal do Soturno está entre as dez principais colocadas do ranking de atendimento 2024, com 382 registros. De acordo com o Serviço, nas 19 Salas da região, foram realizados 19.949 mil atendimentos, resultado 14,8% maior em comparação a 2023.

De acordo com o responsável pela Sala faxinalense, Clauterio Franke, dos 382 atendimentos de 2024, 27 foram para formalização de MEIs, sendo que destes, 20 foram realizados na Sala do Empreendedor. Outubro foi mês com mais atendimentos, com 48 registros, e o menor – maio, com 6, em razão do período das enchentes.

Ele também chama a atenção para os números de 2025, quando somente nestes primeiros dias de janeiro já foram registrados 18 atendimentos.

A Sala do Empreendedor é um ponto de atendimento a Micro e Pequenas Empresas e demais empreendedores, onde são realizados serviços como emissão de Notas Fiscais Eletrônicas, declaração de faturamento, emissão de guias de recolhimento, parcelamento de mensalidades, entre outros. O espaço é vinculado à Prefeitura de Faxinal do Soturno e está em funcionamento desde 2023.

A Sala do Empreendedor está localizada na Rua Sete de Setembro, nº 790, no prédio do antigo Seminário, ao lado do Polo UAB, com atendimento de segunda à sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno