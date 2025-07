Sala do Empreendedor de Agudo está entre as que mais realizaram atendimentos às MPEs na Região Centro

As Salas do Empreendedor continuam sendo fundamentais para o fortalecimento e a sobrevivência das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) na região central do Rio Grande do Sul. Nos primeiros seis meses de 2025, os 26 espaços em funcionamento realizaram, juntos, 11.946 atendimentos a empreendedores. 846 destes atendimentos no período foram realizados pela Sala do Empreendedor de Agudo, 5ª colocada no ranking. Na região, 87% das MPEs estão situadas em municípios que contam com uma Sala do Empreendedor, o que demonstra o alcance e a importância do serviço para a economia local. No município a Sala do Empreendedor faz parte do Eixo de Desburocratização do Cidade Empreendedora que o município integra o Programa. No município a Sala do Empreendedor faz parte do Eixo de Desburocratização do Programa Cidade Empreendedora.

Com apoio do Sebrae RS, os ambientes juntos às Prefeituras municipais, buscam facilitar o processo de abertura, regularização e gestão de pequenos negócios, visando impulsionar o desenvolvimento econômico e social nas regiões em que atuam. Os espaços funcionam como pontos de apoio, oferecendo informações, capacitação, consultorias, formalização de empresas, orientações sobre legislações e acesso a programas de incentivo ao empreendedorismo.

Entre as 10 principais colocadas no ranking de atendimentos no primeiro semestre de 2025 estão as Salas de:

Cruz Alta: 3.830

Santiago: 2.973

Santa Maria: 1.018

São Francisco de Assis: 981

Agudo: 846

Tupanciretã: 455

São Sepé: 452

Vila Nova do Sul: 311

Cacequi: 275

Faxinal do Soturno: 263

As outras salas que também registraram atendimentos estão localizadas nas cidades de: Cachoeira do Sul, Quinze de Novembro, Nova Esperança do Sul, Restinga Sêca, Paraíso do Sul, São Pedro do Sul, Novo Cabrais, Unistalda, Boa Vista do Incra, Boa Vista do Cadeado, Capão do Cipó, Dilermando de Aguiar, Nova Palma, Pinhal Grande, São João do Polêsine e São Vicente do Sul.

Somente em 2022, foram realizados 11.246 atendimentos durante o ano todo. Em 2023, esse número cresceu para 17.383, representando um aumento de aproximadamente 54,6% em relação ao ano anterior. Já em 2024, o crescimento continuou, com 19.949 atendimentos, um acréscimo de cerca de 14,8% em comparação a 2023.

Para o Analista de Articulação Territorial do Sebrae RS, Michel Kesseler, os resultados refletem a relevância das Salas do Empreendedor como porta de entrada para soluções que impulsionam os pequenos negócios. “Os dados mostram que os empreendedores estão cada vez mais engajados em buscar apoio e enxergam na Sala do Empreendedor um parceiro confiável para crescer e se consolidar. Esse envolvimento é essencial para dinamizar a economia dos municípios e gerar novas oportunidades.”

O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, na Av. Tiradentes, 1625, no Centro de Agudo. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (55) 99995-5545.

Sobre o Cidade Empreendedora

O Programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae RS voltada a engajar gestores e servidores na promoção de políticas públicas para o apoio e fortalecimento do empreendedorismo nos municípios. O programa tem como principal objetivo a transformação local, visando impulsionar o desenvolvimento econômico como um todo, por meio de eixos estratégicos, com a potencialização e institucionalização de alguns capítulos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

Para saber mais sobre o programa acesse: https://cidadeempreendedora.sebraers.com.br

Fonte: Sebrae