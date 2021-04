Sala de Atendimento Psicossocial do Cras de Dona Francisca recebe melhorias

A Sala de atendimento psicossocial do Centro de Referência da Assistência Social – Cras de Dona Francisca recebeu pintura nova e também material lúdico para as atividades desenvolvidas com as crianças.

O Cras oferece atendimento de forma integrada e articulada com famílias em situação de vulnerabilidade social, onde os usuários que procuram o espaço ou são encaminhados, são pessoas que já foram acometidas por algum tipo de violência ou sofreram alguma violação de direito, principalmente nesse momento de pandemia.

Pensando nisso, o Cras disponibiliza um novo espaço, voltado para melhor acolhimento psicossocial de crianças e adolescentes.

Na foto, a assistente social, Gisele Shiefelbein Nascimento, a psicóloga Joze Caneda, e a secretária de Assistência Social, Carine Bressa.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca