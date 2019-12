Sábado teve Natal na Casa do Idoso Marino Lovato, em Restinga Sêca

A tarde de sábado, dia 21, foi de festa e confraternização com a realização de mais uma edição do Natal na Casa do Idoso Marino Lovato, em Restinga Sêca.

Organizado pela médica veterinária Giliara Saldanha desde 2017, o evento contou novamente com a entrega de presentes aos idosos, doados por padrinhos e madrinhas através de postagens na rede social Facebook. Cada idoso escolheu um produto de higiene pessoal e um presente de livre escolha. A entrega foi realizada pela Mamãe Noel e pelos padrinhos e madrinhas.

O evento contou com a parceria do Rotary Club com a doação de doces, salgados e bebidas e de Patrícia Giuliani que doou um bolo.

Para o presidente do Rotary Clube, Geziel Soares, o Natal na Casa do Idoso é o melhor Natal, onde é relembrado momentos bons que só se passa em família. “Somos parceiros nestes momentos de reflexão. Natal significa amor, união e pelo terceiro ano estamos participando do Natal com os vovôs, e vamos continuar apoiando sempre”, ressalta Soares.

Para a idealizadora do evento, Giliara Saldanha, foi mais um ano de muito amor, alegria e realização. “Obrigada de coração a todos participaram. Realizar esta ação enche a gente de amor e esperança. É muito bom poder ver que muitas pessoas ajudam”, agradeceu Giliara.