Sábado tem o 18º Encontro de Mulheres da Cotrisel

Cerca de 400 mulheres devem participar na tarde deste sábado, dia 7, da 18ª edição do Encontro de Mulheres da Cooperativa Tritícola Sepeense – Cotrisel. O evento será na Associação dos Funcionários da Cotrisel em São Sepé, a partir das 13h30min, com transmissão da Rádio Integração.

A programação contará com palestra com o psiquiatra Guilherme Moreira Fruh Machado, apresentação circense com a Cia do Riso e palestra e show de mágica com Jardel Beck, além de workshops de beleza. Além disso, como de costume, os workshops de beleza serão oferecidos nas dependências da AFC, com preço diferenciado para as participantes. Haverá transporte conforme roteiro abaixo.

São Sepé e Vila Nova do Sul:

Ônibus sairá às 11h do CTG Quero-Quero, vai até o Ipê (colégio), passa pelo corredor do Olmirinho e pela propriedade do Aldo Vargas, saindo na estrada do Baixo Grande até o Tavinho, Capela São Rafael (retorna pela faixa), seguindo em direção à AFC. Ônibus sairá as 11h Vila Nova (em frente ao escritório da Cotrisel), passando pelas localidades de Cambai, Três Passos pela estrada de baixo, estrada geral da Coxilha Verde (capela), estrada geral Tupanci (capela), Lajeado Grande (Associação dos produtores), seguindo em direção à AFC. Ônibus sairá às 11 h sai da Capela da Mata Grande, passando pelas localidades de Passos dos Leites, Cerrito do Ouro saindo da capela São José, indo pela estrada geral do Cerrito até o Rincão dos Teixeira, saindo na Ponte da Fraga, seguindo em direção à AFC. Ônibus sairá às 12h 30min da Praça das Mercês, parada do Cemitério Municipal, Delano, parada do índio Sepé, seguindo em direção à AFC.

Formigueiro:

Ônibus sairá às 11h de Formigueiro, passando pelas localidades de Colônia Antão Farias, São João Bosco, voltando pelo Lagoão, retornando ao escritório da Cotrisel Formigueiro, pegando passageiras do Urbano e saindo às 12h, seguindo em direção à AFC. Ônibus sairá às 11h da Colônia da Aroeira, Cerro do Louro e Timbaúva, retornando ao escritório da Cotrisel Formigueiro, pegando passageiras Do Urbano e saindo 12h, seguindo em direção à AFC.

Restinga Sêca:

Vila Rosa:sairá às 11h 30min do Salão Comunitário da Vila Rosa, Oficina Pommerening, retornando pela faixa até o Restaurante Fuzzer, entrando pelo Trevo Novo, Salão Rockenbach, Lomba Alta, seguindo em direção à AFC. Colônia Borges: sairá às 11h da antiga Escola Josefina Sonego, passando pela Capela De Saúde, Izidro Lorenzoni, Capela de Lourdes, descendo pela Estrada do Meio, passando novamente pela antiga escola Josefina Sonego, indo até a capela de São Roque na Colônia Diniz, Pedregulho, passando pela Rosinha, seguindo em direção à AFC. Bom Retiro: sairá às 1h do salão da Capela São José, passando pelo Bom Retiro, Rincão dos Toletos, Boqueirão da Estiva, Campo Novo, Buraco Fundo e aguarda o ônibus que virá da cidade na Rosinha. Restinga Sêca: sairá às 11h 45min da unidade de Restinga Sêca, descendo a rua Edmundo Bischoff, e subindo a Avenida Júlio De Castilhos, parando em frente ao Sicredi, antiga prefeitura, Escola Francisco Giuliani, Rosinha, Passo das Tunas, seguindo em direção à AFC.

*Em Restinga Sêca transporte por conta da empresa Transportes Rizzatti.

