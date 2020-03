Sábado tem o 18º Choculin em Agudo

A 18ª edição do Choculin – Baile do Chopp, da Cuca e da Linguiça – promovido pelo Rotary Club movimentará o município de Agudo neste sábado, dia 14.

O evento será na Sociedade Cultural Esportiva Centenário, a partir das 23h, com apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Freundschaft. A animação ficará por conta da Super Banda Knecus e boate no segundo ambiente.

De acordo com o integrante do Rotary Club, Dário Geis, a procura por ingressos tem surpreendido os organizadores. Ingressos antecipados custam R$ 25,00, com caneco. No dia, o ingresso será R$ 30,00, com o caneco.

O valor arrecadado será revertido em projetos sociais desenvolvidos pelo Rotary Club junto a comunidade.

Reserva de mesas e chopeiras: Secretaria do Clube Centenário ou (55) 3265-1385

Locais para compra de ingressos:

Agudo: Posto Fuzer – Salão da Jussane

Posto Central – Rincão do Mosquito

Secretaria do Clube Centenário

Dona Francisca: Quiosque da Praça

Faxinal do Soturno: Bar da Frida

Restinga Sêca: Padaria di Pão