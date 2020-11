Sábado tem missa em honra a Nossa Senhora da Saúde na Linha Quarta Norte, em Silveira Martins

A Comunidade da Linha Quarta Norte, em Silveira Martins promove no sábado, dia 21 de novembro uma missa campal em honra a Nossa Senhora da Saúde, Padroeira da Quarta Colônia.

Tradicionalmente as festividades contam com a presença de centenas de fiéis de toda região, porém neste ano, devido a pandemia do coronavírus a programação será realizada respeitando os decretos de isolamento social.

Será realizada carreata, com saída das 15h da Igreja Matriz de Silveira Martins até o Santuário de Nossa Senhora da Saúde na comunidade de Linha Quarta Norte, onde será celebração de missa campal às 16h, com transmissão da Rádio Integração.

No domingo, dia 22 de novembro haverá visita da imagem de Nossa Senhora da Saúde às paróquias da região. 8h: Arroio Grande. 9h30min: Vale Vêneto. 11h: São João do Polêsine. 13h30min: Dona Francisca. 15h: Nova Palma. 16h30min: Pinhal Grande e 19h: Ivorá. A imagem ficará por 45 minutos em cada igreja para que os fiéis possam fazer suas orações.