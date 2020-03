Sábado tem Feira do Peixe na Linha São Luiz em Faxinal do Soturno

Com a Páscoa se aproximando, as famílias já pensam em garantir o peixe para a Sexta-feira Santa. Porém, há quem tenha esta carne no cardápio habitual da semana, tendo em vista os diversos benefícios que o consumo desta proteína oferece à saúde. Neste sábado, dia 21 de março, vai acontecer uma Feira do Peixe na propriedade de Jandir Somavilla, localizada na Linha São Luiz. A comercialização inicia a partir das 8h30.

Conforme o secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Paulo Ricardo Marzari, parte dos peixes que serão vendidos estavam sendo guardados para o Jantar do Peixe, previsto para o dia 4 de abril, mas que foi cancelado atendendo ao Decreto Municipal que prevê medidas para contenção do Coronavírus em Faxinal do Soturno.

Entre as variedades de espécies que estarão à disposição estão carpas prateadas, capim e húngara, filé de tilápia e lambari.

Mais informações pelo telefone (55) 3263-3139.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno