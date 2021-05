Sábado tem Drive Thru Solidário em Paraíso do Sul

A Secretaria de Assistência Social de Paraíso do Sul convida aqueles que ainda não doaram para a Campanha do Agasalho 2021, a participarem no sábado, dia 29 de maio, do Drive Thru Solidário, junto ao Centro do Idoso das 14h30min às 17h30min.

A ação é realizada pela Secretaria de Assistência Social em parceria com a Emater, empresas de Paraíso do Sul: Art’Flor Arranjos Florais, Cestas Comemorativas e Presentes e Agafarma Paraíso do Sul; e as empresas de Agudo: Happiness Festas Infantis; Athene Centro Humano Educacional; Delícias da Vivi; e Fisk.

A Secretaria destaca a importância de doação de vestuário de inverno, cobertores, roupas infantis, calçados desde que em boas condições.

Durante o Drive Thru Solidário serão arrecadadas roupas, agasalhos em geral,calçados, alimentos, brinquedos, livros e demais itens. Em contrapartida está sendo preparada uma lembrança especial como forma de agradecimento que será distribuído as famílias que forem fazer sua doação.

A facilidade do drive-thru é que a entrega de roupas e alimentos pode ser feita sem a necessidade de sair do carro. A equipe fará o recolhimento observando os protocolos sanitários adotados por conta da pandemia.

“Sermos solidários nos colocando no lugar do outro, através de uma simples doação você pode tornar a vida das famílias muito mais feliz.”

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul