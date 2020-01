Sábado tem 17º Interseleções de Futebol de Areia no Balneário das Tunas

Oito selecionados da região devem participar no sábado, dia 25, do 17º Torneio Interseleções de Futebol de Areia no Balneário Passo das Tunas, em Restinga Sêca.

Estão confirmadas as seleções de Restinga Sêca, Paraíso do Sul, Formigueiro, Agudo, Nova Palma, Faxinal do Soturno, Pinhal Grande e Dona Francisca.

No ano passado a final foi entre as seleções de Pinhal Grande e Restinga Sêca. O time da casa sagrou-se campeã com o placar de 3 a 0.

Neste ano novamente o técnico do selecionado restinguense é o professor Marcio Tonelotto. Os convocados são: Gugu, Juca, Otacilio, Matias, Dudu Franco, Moraes, Alif, Edinho, Maiquel, Kekel, Adilson, Guilherme e Gilnei.

O Torneio Interseleções de Futebol de Areia é uma promoção da Prefeitura de Restinga Sêca, por meio do Departamento Municipal de Desporto e Lazer, e Liga Restinguense de Futebol (Lirf).